Rhenense hondenschool: ‘Het is nog niet te laat voor coronahonden en hun baasjes’

Coronapups zijn nu (slecht opgevoede) coronapu­bers, therapeu­ten slaan alarm: ‘Wij zetten ons schrap’

Blaffen, bijten, angst, depressie. Veel baasjes van coronapups zitten nu in een terrorperiode, omdat hun hond tijdens de lockdown niet goed is opgevoed of gesocialiseerd. Hondencoaches slaan alarm: ,,We zetten ons schrap voor de komende periode.”

28 juni