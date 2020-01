Rhenense makelaar de cel in voor afpersen zakenpartner ‘als in maffiafilm’

Ouwehands Dierenpark corrigeert Claudia de Breij: ‘Feiten over panda's in conference onjuist’

3 januari RHENEN - Het Ouwehands Dierenpark in Rhenen verbetert Claudia de Breij om onjuistheden die ze heeft verspreid over de reuzenpanda's in het park. De in pandapak gehulde cabaretière zei in haar oudejaarsconference dat het pandaverblijf betaald is van belastinggeld. Een onterechte beschuldiging, volgens het dierenpark.