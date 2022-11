Rhenense oud-wethouder voor rechter om verduisteren van tienduizenden euro’s van overbuurvrouw

Myrthe (21) verloor plotseling haar vader, wethouder Peter de Rooij: ‘Ik schreeuwde dat ze hem terug moesten geven’

In het voorjaar stortte de wereld van de 21-jarige Myrthe de Rooij uit het Utrechtse Elst in. Haar vader, Rhenens wethouder Peter de Rooij, stierf plotseling aan een hartstilstand. Nu, ruim zes maanden en een hoop tranen later, durft ze terug te kijken op die zware periode. Maar vooral ook vooruit. Een gesprek over rouw, geloof en ambitie.

29 oktober