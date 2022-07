Rijnbrug Rhenen komend weekend een nachtje dicht

Raad Veenendaal stelt vakantie uit voor extra debat over gebruik van fraudesco­re­kaart bij bij­stand

Het gebruik van de omstreden ‘scorekaart’ voor het frauderisico van mensen in de bijstand, leidt tot ophef in Veenendaal. De gemeenteraad komt maandag in een speciale sessie bijeen over die fraudescorekaart. Volgens burgemeester en wethouders zijn er echter geen mensen gedupeerd.

