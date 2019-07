Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren 1,5 uur dicht na ongeval met vier auto’s

Volgens de politie zijn er twee gewonden, die ter plaatse worden behandeld door ambulancepersoneel.



De weg was in beide richtingen zo’n anderhalf uur dicht tussen de afslag naar de N320 bij Kesteren en de N225 richting Rhenen en Wageningen. Kort voor 16.00 uur ging de weg weer open.



De Rijnbrug is de enige vaste oeververbinding over de Nederrijn en Lek tussen de A27 bij Vianen en de A50 bij Heteren. Er is een omleiding ingesteld vanaf de A15 aan de zuidkant en over de A12 en A50 vanuit het noorden.



Aan beide zijden van de brug stond volgens wegbeheerder Rijkswaterstaat rond 14.45 uur ongeveer twee kilometer file.