Rode Cuneratoren is eerbetoon aan alle vrouwen

Ouwehands Dierenpark start doneerac­tie voor voedsel van dieren: ‘Sluitingen raken ons hard’

3 februari RHENEN - Dierenpark Ouwehands in Rhenen is een doneeractie gestart om het voedsel van de dieren in het park te bekostigen. De dierentuin laat weten dat de sluiting door de lockdown het park hard raakt. Daarom is hulp nodig.