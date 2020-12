Schattig! Pandajong Fan Xing klimt en klautert in het buitenverblijf

‘Zijn moeder, Wu Wen, houdt hem goed in de gaten. Fan Xing probeert veel te klimmen en kan al hard rennen met zijn kleine pootjes’, valt te lezen op Facebook. Op de bijbehorende video is te zien hoe Fan Xing door het buitenverblijf hobbelt en de omgeving met zijn moeder verkent.



Fan Xing was vorige maand het eerst te zien voor publiek. Het pandabeertje verbleef in eerste instantie vooral in het kraamhok in het binnenverblijf. Hoewel hij op een gegeven moment wel naar buiten kon, leek de kleine beer daar nog niet erg veel zin in te hebben. Inmiddels heeft Fan Xing de stoute schoenen aangetrokken.