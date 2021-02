Schattig! Pandajong Fan Xing speelt voor het eerst in de sneeuw

Burgemees­ter tevreden over aanpak jaarwisse­ling Achterberg

1 januari RHENEN / ACHTERBERG - Twee agenten hielden in de eerste uren van 2021 toezicht op een vrij grote groep jongeren die het nieuwe jaar op straat vierden in Achterberg. Grote calamiteiten bleven uit en dus is Rhenens burgemeester Hans van der Pas over het geheel genomen 'tevreden‘.