Scouting populairder dan ooit, mede door corona: ‘Zelfs baby's staan op de wachtlijst’

Op zoek naar het raadsel van de Rijnpoort: straks meekijken over de schouder van de restaura­teur

29 oktober RHENEN - Het Raadsel van de Rijnpoort. Een meesterstuk ontrafeld. Dat is het thema van de nieuwe expositie over het onlangs opgedoken schilderij van Johannes Franciscus Christ. Vanaf zaterdag te zien in het Stadsmuseum Rhenen en op sommige dagen kun je over de schouder meekijken met de restaurateur.