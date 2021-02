SGP Rhenen ziet ook tweede poging mislukken om Second Love uit bushokjes te krijgen

RHENEN - Datingsite Second Love kan ook in de toekomst reclameposters ophangen in de Rhenense bushokjes. Een tweede poging van de plaatselijke SGP om dit te stoppen, liep schipbreuk.

In de gemeenteraad vond de partij slechts medestanders in ChristenUnie en CDA. En dat was niet genoeg.

Gert van Laar betoogde namens de SGP dat hij veel berichten had gehad van Rhenenaren (niet per se stemmers op zijn partij) die zich ergeren aan de zedeloosheid van de posters van Second Love.

Voor het welzijn van de jeugd zou hij graag zien dat er een verbod kwam op dergelijke zedeloze uitingen. ,,We gaan over onze eigen ruimte en wat we daarin toestaan’’, aldus Van Laar.

Wat is aanstootgevend?

Daar was het merendeel van de gemeenteraad het niet mee eens. ,,Wanneer praten we over zedeloosheid en wat is aanstootgevend?’’, vroeg Mirjam Rijnsburger (D66) zich af. Burgemeester Hans van der Pas wist dat gemeenten als Nunspeet, Elburg en Barneveld wel een ‘Second Love-verbod’ hebben ingesteld. ,,Maar het is de vraag of dat juridisch standhoudt’’, zei de burgemeester.



Van der Pas en de niet-christelijke partijen wezen erop dat er maar één instantie over dit soort zaken gaat: de Reclame Code Commissie. En daar willen ze het bij houden. Dus sneuvelde het voorstel van de SGP.

De posters van Second Lover zorgden vorig jaar voor veel ophef in Rhenen nadat de gemeente had besloten om posters van de website secondlove.nl verwijderen omdat de SGP daar over is geklaagd. De gemeenteraad zette in juni een streep door dat besluit om willekeur te voorkomen.

Burgemeester Hans van der Pas zei toen dat hij juridisch uit zou laten zoeken wat het aannemen van de motie ‘precies betekent voor de overeenkomst die we hebben’. De conclusie was dat het college van B en W zich niet meer inhoudelijk ging bemoeien met wat er in de bushokjes hangt.