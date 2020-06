Sigarettenpeuk mogelijk oorzaak nachtelijke bosbrand op Grebbeberg

Val­lei-burgemees­ters tevreden over de eerste terrasdag van het jaar

1 juni RHENEN - Druk maar niet drukker of drukst. Burgemeesters in de Vallei zijn te spreken over de eerste dag dat de horeca en de terrassen weer open mochten. ,,Als dit een voorbode is voor de komende zomer, ziet het er goed uit", aldus burgemeester Hans van der Pas.