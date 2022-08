Simply the best! 8-jarige Emna schittert wekelijks in musical over Tina Turner: ‘Later wil ik een hoofdrol’

,,Kijk, daar kom ik!” Trots laat Emna Darmouli een filmpje zien op de telefoon van haar moeder. Het is de toegift van de musical Tina in het Utrechtse Beatrixtheater. Na Londen, New York en Hamburg wordt de show over de wereldberoemde ‘Queen of Rock 'n Roll’ sinds 2020 gespeeld in de Domstad.



Op het kleine telefoonscherm is te zien hoe Emna als een jonge Anna Mae Bullock (Tina Turners echte naam) ten tonele verschijnt. Uitgedost in een witte jurk en met haar normaal zo weelderige bos krullen samengebonden in twee knotjes, zingt ze samen met hoofdrolspeelster Nyassa Alberta (die de volwassen Tina speelt) één van Turners grootste hits: Proud Mary.



In het Engels. De video eindigt met een buiging en een daverend applaus van het ruim 1500-koppige publiek.