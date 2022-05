Slopen van Ireneschool Wageningen stopgezet

Kampement met tenten en voertuigen in het Rhenense veld; en dan door naar Achterveld en Nijmegen

Argeloze wandelaars en fietsers kijken vreemd op als ze in een weiland langs de Rhenense Grebbedijk een bijzondere camping zien verrijzen. De eerste van 70 militaire voertuigen van Keep Them Rolling zijn inmiddels neergestreken, de eerste legertenten zijn ook al opgebouwd.

4 mei