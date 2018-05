Start van Vuelta in Utrecht nog lang niet zeker

GroenLinks wilde van Van den Berg weten wat hij van plan was te doen voor de fietsverbindingen in de provincie. ,,De Vuelta zou kunnen dienen om bijvoorbeeld snelfietsroutes versneld aan te leggen’’, zegt woordvoerder Huib van Essen van GroenLinks. ,,Dat is de ambitie van de provincie. Laat het niet alleen een feestje zijn. Laat bedrijven die financieel de Vuelta ondersteunen, ook meedenken over hoe ze hun werknemers op de fiets naar het bedrijf krijgen. Daar hadden we al een oproep voor gedaan. Het is nu nog niet concreet genoeg.’’



Van Essen twijfelt. ,,Het is een mooi evenement. Dat we straks mogelijk drie keer de start van den bekendste wielerronden in Utrecht hebben gehad, geeft een grote uitstraling. Dat beseffen we heel goed. Maar we schrokken wel enorm van dat bedrag van ruim 2 miljoen euro.’’