Stevige buien met een enkele keer onweer in Rhenen vandaag

Francis is 71 en gaat voor het eerst naar de Zwarte Cross: ‘Stond al lang op mijn wensen­lijst’

Of ze een fervent festivalganger is? Absoluut niet. Toch is de 71-jarige Francis Roseboom uit Veenendaal als een kind zo blij dat ze voor het eerst naar de Zwarte Cross gaat: ,,Eindelijk. Dit stond al lang op mijn wensenlijst.”