Stichting Onky Donky organiseert pubquiz in Ouwehands Dierenpark: hier staat de stichting voor

Wat doet de Stichting Onky Donky precies?

,,Wij organiseren activiteiten voor kinderen die beperkt zijn in het kind zijn. Dat kan gaan om kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, maar ook kinderen die onder de armoedegrens leven of waarvan ouders terminaal ziek zijn. Als ze maar onder de 13 jaar zijn.”

Wat voor activiteiten organiseren jullie dan?

,,We hebben een huis in Ouwehands Dierenpark en daar laten we kinderen even een dagje normaal kind zijn. Gewoon met het gezin op pad en de zorgen opzijzetten.”

Hoe is het idee van de pubquiz ontstaan?

,,In Rhenen is er altijd een pubquiz en toen stelde iemand vanuit de stichting voor om dat ook te organiseren. Ik dacht: ‘Wat een leuk idee’. Ambassadeur Hans Kraay jr. wilde gelijk meedoen en ook twee Rhenense quizmasters sloten zich aan. Zo is het ontstaan.”

De kosten om mee te doen bedragen per team 99 euro. Waar gaat de opbrengst heen?

,,De opbrengst gaat volledig naar Onky Donky. Wij moeten het toch hebben van sponsoring, maar het gaat ons ook om het hebben van een gezellige avond.”

Valt er ook nog iets te winnen bij de quiz?

,,De winnaar krijgt een vipdag in Ouwehands Dierenpark. Die dag begint met het ontmoeten van de Onky Donky-mascotte. Vervolgens doen we altijd een activiteit, zoals iets voor de dieren in de dierentuin maken om ten slotte met een dierendiploma naar huis te gaan. Dat is een A4-tje met je naam erop, omdat je zoveel hebt geleerd gedurende de dag. En tussendoor krijg je natuurlijk nog wat te eten en te drinken!”