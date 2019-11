Stier en koeien ontsnappen in Achterberg

Dorpsbewoners schakelden de hulp van de politie in. De koeien hadden zich verschanst in een grasrijke weide, maar de agenten en dorpsbewoners hadden hun handen vol aan de stier. ‘Het dier stak de weg over waar dat niet mag, liep tegen het verkeer in, en gaf niets of niemand voorrang’, schrijft de politie Rhenen op Facebook.



Met de hulp van dorpsgenoten en omstanders wist de boer deze stier een veekar in te drijven en naar het erf te brengen. De politie roemt de ‘Achterbergse zelfredzaamheid en samenwerking’ en grapt dat ze de ‘verkeersovertredingen’ van de stier door de vingers zullen zien.