rechtszaak Zwaar toegeta­keld wordt blinde Paul (53) gevonden, heeft uitzend­kracht schuld aan zijn lugubere dood?

Precies een jaar geleden overleed ‘ie. Paul (53), een blinde man met het verstandelijk vermogen van een kind. Was zijn dood te voorkomen geweest? Wat als de 33-jarige uitzendkracht hulp had ingeschakeld toen hij verwondingen in Pauls nek en hals zag? Heeft hij schuld aan Pauls dood?