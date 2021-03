Tantramasseur die vrouwen misbruikte moet na hoger beroep nu toch écht 30 maanden de cel in

Kiezer wil graag op een mooie plek stemmen

18 maart RHENEN/WAGENINGEN - Het maakt de kiezer wel degelijk uit waar hij zijn of haar stem uit kan brengen. Zo bleken de Grote Kerk in Wageningen en het Huis van de Gemeente in Rhenen aanmerkelijk populairder dan andere stembureaus in de nabijheid. Mogelijk wordt de majestueuze Cunerakerk in Rhenen de volgende keer een stemlocatie.