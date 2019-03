Tantramasseur ontkent voor de rechter: ‘seks is vooraf besproken’

Kandidaten in Vallei gaan vooral voor het Arnhemse provincie­huis

19 maart VEENENDAAL - De Gelderse Vallei is goed vertegenwoordigd op de lijsten voor de provinciale verkiezingen. In Gelderland dan, met meerdere kandidaten op verkiesbare plaatsen. Maar in Utrecht is dat een ander verhaal. Daar lijkt alleen SGP’er Bertrick van den Dikkenberg zeker van een zetel.