Televisie neemt kijkje achter de schermen van Ouwehands Dierenpark

Rhenen gaat boetes uitdelen voor afval dumpen

8 juni RHENEN Even de vuilniszak neerzetten waar-ie niet hoort? Of wat overtollig huisraad op straat zetten onder het mom 'dat halen ze het wel op’? Niet meer in Rhenen. Daar lopen de 'vervuilers’ straks kans op een boete van 150 euro en bezwaar maken kun je dan vergeten.