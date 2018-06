600 kinderen strijden om knikkertitel in Rhenen, en Thijs (8) wint

RHENEN - In Ouwehands Dierenpark in Rhenen streden zaterdag ongeveer 600 kinderen om het Nederlands kampioenschap knikkeren.

De deelnemers kwamen uit het hele land. Ze waren de besten van de voorronden die op verschillende plaatsen in Nederland zijn gehouden. Het is de zestiende keer dat het Nederlands kampioenschap knikkeren werd gehouden, maar de eerste keer in Ouwehands Dierenpark.

Tactiek

De kinderen spelen de partijtjes met zijn tweeën. Ze hebben allebei vijf knikkers en die moeten ze in een potje zien te krijgen. Wie de tiende knikker erin gooit ,is de winnaar. ,,Het is dus niet alleen techniek’’, zegt Tara van den Bogaard van het organiserende House of Sports. ,,Er komt ook tactiek bij kijken. En natuurlijk een flinke portie geluk.’’

De deelnemers genoten van een prachtige knikkerdag onder prachtige weersomstandigheden.

Tiende knikker

Thijs en Naomi waren erg aan elkaar gewaagd in de finale. Met nog één minuut te spelen gaat het om de tiende knikker die in het knikkerpotje moet. Van een grote afstand schraapte Thijs al zijn concentratie bij elkaar en knikkert hij deze laatste knikker in het potje! ,,Dit had ik nooit verwacht’’ zegt de bescheiden én superblije Thijs! Hij belt gelijk naar zijn familie om het te delen. Thuis had deze jongste finalist al wel veel geoefend.

