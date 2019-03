Timon en Pumbaa gespot in Ouwehands Dierenpark

GroenLinks grootste in provincie Utrecht, SGP en Denk ieder één zetel

21 maart UTRECHT - GroenLinks is de grootste partij in Utrecht bij de Provinciale Statenverkiezingen. Het zag zijn zetelaantal verdubbelen naar 8 en heeft er nu net zoveel als de VVD, die er eentje kwijtraakte. Nieuwkomer Forum voor Democratie is met 6 zetels in één klap de derde partij geworden in het provinciehuis.