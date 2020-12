Tonnen aan cash geld gevonden bij hennepplantage in Rhenen

Stel danst nog even stiekem midden op straat in Tiel

27 oktober TIEL - Dansen in de kroeg of op feesten mag voorlopig niet, maar in de dansschool mag je nog je gang gaan. Zolang je maar niet van danspartner wisselt en afstand houdt tot de andere paren. Jacqueline van der Heijden (32) en haar vriend Niels van Kooten (46) hebben er na hun derde les bij danscentrum Wildschut in Tiel nog lang geen genoeg van. Daarom dansen ze op weg naar huis nog even verder, midden op straat, niemand die het ziet, toch?