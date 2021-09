Traumahelikopter landt in Rhenen voor ongeluk met wielrenner

Wageningen en Rhenen zoeken samen naar plek voor windmolens in grensge­bied

30 augustus WAGENINGEN - Wageningen moet de komende jaren twee kleine of een grotere windmolen plaatsen om te voorzien in de duurzame energievoorziening. Het is volgens wethouder Peter de Haan in een brief aan de gemeenteraad geen vraag meer of er windmolens moeten komen, maar waar. Om een geschikte plaats te vinden, werkt Wageningen samen met Rhenen.