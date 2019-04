Tweede nest nevelpanters geboren in Ouwehands Dierenpark

Even een prik halen in Rhenen

4 april RHENEN - En dat was de tweede ronde. De GGD Utrecht was donderdag in Rhenen neergestreken om dik 600 kinderen in te enten tegen de meningokokbacterie. Met hopelijk een hoge opkomst, aldus wethouder Simone Veldboer die persoonlijk poolshoogte kwam nemen. ,,Want we zijn op de goede weg maar de vaccinatiegraad in Rhenen kan hoger.”