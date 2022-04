Ultieme poging om kerk en herdenkingsmonument te behouden: ‘Mag geen sportschool of restaurant worden’

Komt de Gedachteniskerk in Rhenen in commerciële handen? Als het aan een groep betrokkenen ligt niet. Met een petitie proberen zij draagvlak te creëren voor het kopen van de kerk.

Sinds de bouw in de jaren 50 wordt de Rhenense Gedachteniskerk geëxploiteerd door de Zalige Titus Brandsmaparochie. Tot op de dag van vandaag worden er diensten gehouden en fungeert de kerk als herdenkingsmonument.

Maar dat dreigt te veranderen. De parochie kondigde in 2019 aan de kerk te gaan sluiten, vanwege het teruglopende aantal kerkgangers en de verslechterde financiële situatie. De parochie is voornemens het markante kerkgebouw te verkopen. Daarmee bestaat de kans dat die in handen komt van een particuliere eigenaar of investeerder.

‘Redden en behouden’

Een groep betrokkenen doet nu een ultieme poging om dat te voorkomen. Georganiseerd in de stichting Vrienden van de Gedachteniskerk proberen zij met een petitie draagvlak te creëren om de kerk te kopen. De doelstelling van de stichting is dat de Gedachteniskerk na aankoop een publiek toegankelijk gebouw blijft.

Quote Het blijft een herden­kings­mo­nu­ment, een plek waar de verhalen van oorlog en vrede worden verteld Monique van de Vijver, Voorzitter Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk

,,We willen voorkomen dat een sportschool of restaurant met het gebouw aan de haal gaat”, vertelt voorzitter Monique van de Vijver. ,,Het was een parochiekerk. Dat verandert nu. Maar het blijft een herdenkingsmonument, een plek waar de verhalen van oorlog en vrede worden verteld.”

Poleposition

Waar de kerk eerst in de vrije verkoop leek te gaan, staat nu de stichting op poleposition om de Gedachteniskerk over te nemen. ,,De parochie is in principe bereid het te verkopen aan ons en we hebben inmiddels een partij gevonden die ons daarbij wil helpen. Maar het is een complex proces.”

Na aankoop wil de stichting de kerk gaan gebruiken als centrum voor activiteiten. ,,Het moet echt een podium worden voor herdenking. Met de petitie willen we de plannen onder de aandacht brengen en tegelijkertijd mensen vragen om hun steun te betuigen.”

Volledig scherm Een concert in de Rhenense Gedachteniskerk. © Wels Thieme