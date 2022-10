Van een te kleine kooi bij iemand thuis naar het Berenbos: beer krijgt Werelddierendag van zijn leven

Een beer uit Bosnië en Herzegovina krijgt een extra goede Werelddierendag, als het aan Ouwehands Dierenpark in Rhenen ligt. Dinsdag wordt het dier naar het Berenbos gebracht, nadat het eerder bij iemand thuis woonde. Daar verbleef ze in een te kleine kooi met amper daglicht.

Het gaat om een vrouwtjesbeer van ongeveer zeven jaar oud. Zo’n twee jaar geleden werd ze door lokale partners van de stichting Bears in Mind bij iemand thuis ontdekt. Maar ook in Bosnië zijn beren verboden om in privébezit te houden. Daarom werd ze door de regering in beslag genomen.

Bears in Mind denkt dat de beer via het illegale circuit in handen is gekomen van zijn voormalige eigenaar. ,,Een vaak voorkomend fenomeen; moederberen worden tijdens of kort na de winterrust doodgeschoten en de jongen worden geroofd om te verkopen.”

,,Deze beren worden te groot en gevaarlijk en omdat de situatie vervolgens onhoudbaar wordt, weggestopt in een kleine kooi”, aldus Bears in Mind. Dat gold ook voor deze beer, die in een kleine kooi zat met amper daglicht, bewegingsvrijheid en geen enkele vorm van verrijking.

Dier uit oorlogsgebied in Oekraïne

De planning was om de beer eerder op te halen, maar Bears in Mind koos er begin april voor om eerst een achtergelaten beer uit een oorlogsgebied in Oekraïne te bevrijden. De Bosnische beer werd tijdelijk opgevangen vlakbij de stad Sarajevo. Daar leefde het dier al in verbeterde omstandigheden, met het juiste voedsel en medische verzorging.

Dankzij een crowdfunding komt de beer 4 oktober, op Werelddierendag, aan in Rhenen. Het Berenbos in deze dierentuin is een samenwerking tussen Bears in Mind en Ouwehands Dierenpark. Hier leven bruine beren die vroeger mishandeld zijn. Op dit moment leven er tien van hen in het bos.