Van oldtimers tot youngtimers: Achterberg loopt uit voor trekkertrek

met videoAchterberg is deze vrijdagavond uitgestorven, behalve het terrein van Cornelis van Os aan de Cuneraweg. Het lijkt erop dat zowat het hele dorp is uitgelopen voor de trekkertrek. Meer dan 110 oude tractoren doen mee aan de wedstrijd. Honderden toeschouwers omzomen de wedstrijdbaan en maken er een meer dan gezellige avond van.

Dat laatste is ook Hans van der Pas opgevallen. De burgemeester van de gemeente Rhenen, waar Achterberg onder valt, is eregast. In de truck van Van Os maakt ook hij kennis met deze boerensport. ,,Mooi dat er zoveel mensen hier op af zijn gekomen", zegt Van der Pas. ,,Het is vanavond natuurlijk perfect weer, maar ik denk dat het ook meespeelt dat dit evenement door corona twee jaar niet is doorgegaan. En fijn dat de boeren nu ook op een positieve manier in het nieuws komen.”

Volledig scherm Deze deelnemer aan de trekkertrek in Achterberg kan niet verder. © Herman Stöver

Drukker dan ooit

Van Os, voorzitter van het organiserende De Grebbetrekkers, heeft nog nooit zoveel volk op zijn land gehad. Hij is het eens met Van der Pas over het waarom en is natuurlijk tevreden over de prima sfeer bij het evenement.”

Aan de wedstrijd, waarbij tractoren een zware kar zo ver mogelijk voort te trekken over een gladde baan, doen ruim 110 trekkers mee. Van Os legt uit dat het om oude voertuigen gaan. ,,We hebben de oldtimers, gebouwd tussen 1939 en 1965, en we hebben de trekkers die stammen uit de jaren 1965-1985. Dat noemen we de youngtimers. In verschillende klassen strijden de bestuurders om de winst.”

Alle deelnemers gaan twee keer over de baan, die tussendoor regelmatig wordt geëgaliseerd. De eerste tractorbestuurder startte kort na de klok van 17.00 uur. Bij de laatste poging liep het al hard tegen middernacht. De toeschouwers maakte het niet uit. Onder het motto ‘gezelligheid kent geen tijd’ lieten ze de plastic glazen nog eens vol tappen, ondertussen de verrichtingen van de trekkertrekkers nauwgezet in de gaten houdend. Achterberg heeft genoten.

Volledig scherm Een deelnemer aan de trekkertrek in Achterberg heeft de kar al 76 meter getrokken, maar kan nog even verder. © Herman Stöver