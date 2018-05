Van ontucht verdachte tantramasseur wil in Portugal bijkomen van alle commotie

Verklaren

De vervolging van de tantramasseur, die zichzelf ook aanprijst als intimiteitcoach, komt in een periode dat de beroepsgroep zwaar onder vuur ligt. Tegenstanders van tantra vinden dat masseurs tijdens zogenoemde ‘helende sessies’ misbruik maken van vaak kwetsbare (misbruikte) vrouwen die, zoals sommige stromingen van tantra voorstaan, ook tot seksuele handelingen tussen de therapeut en de cliënt kunnen leiden. In het politiedossier van de 53-jarige tantratherapeut uit Rhenen zitten enkele aangiftes van vrouwen die verklaren dat hij op dat vlak over hun grens is gegaan. Zijn raadsvrouw vroeg de rechtbank ook getuigen te horen die wel heel tevreden zijn over zijn werk. Dat mag, oordeelde de rechtbank.

Een verzoek om hangende de zaak een week of vier naar Portugal op vakantie te gaan – ‘om even weg te zijn van alle hectiek en commotie’- vond geen gehoor. De verdachte, wiens praktijk op last van justitie stil ligt, is al eerder geschorst uit zijn hechtenis onder voorwaarde dat hij begeleid wordt door de reclassering. Dat kan wat hem betreft ook op afstand, via Skype of Facetime bijvoorbeeld. Het OM verzette zich tegen het verzoek van de therapeut, die eerder had aangegeven mogelijk voor langere tijd of mogelijk definitief naar het buitenland te willen verkassen. ,,We kunnen zo onmogelijk checken of hij niet elders in het gebouw in Portugal sessies houdt.’’ De rechtbank ging daarin mee.