Veel blijken van medeleven voor plotseling overleden wethouder Peter de Rooij

Vrijdag is de begrafenis van De Rooij vanuit het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente Rhenen aan de Achterbergsestraatweg. De uitvaartdienst begint om 10.30 uur en is voor belangstellenden ook online te volgen.

De in Rotterdam geboren De Rooij was lid van de SGP en was acht jaar lid van de gemeenteraad in Rhenen. Sinds 2018 maakte hij deel uit van het college van burgemeester en wethouders. Hij stond bekend als een vriendelijke en vrolijke man, die altijd was geïnteresseerd in het wel en wee van zijn collega’s. Ook buiten het werk om.