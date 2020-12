Vergissing bij eerste vuurwerkbom Achterberg: politie vermoedt dat woning buren doelwit was

Het is zover: pandajong Fan Xing gaat zich in Ouwehands aan publiek laten zien

18 november RHENEN - De jonge reuzenpanda Fan Xing van het Ouwehands Dierenpark in Rhenen gaat zich als het goed is deze week voor het eerst laten zien aan publiek. De panda betreedt, als het dier daar klaar voor is, morgen samen met zijn moeder voor het eerst het grote binnen- en buitenverblijf. Als dat gebeurt, is de panda vanaf vrijdag voor het eerst voor publiek te zien.