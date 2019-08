Verjaardagsfeestje voor de Rhenense panda's

Op zoek naar een plek voor een bijzonder Cuneraraam

7 augustus RHENEN - Wie Cunera zegt, zegt Rhenen. Van de beschermheilige van de stad bestaan echter weinig afbeeldingen. John Smit heeft een bijzondere afbeelding van de heilige, in zijn schuur in Rhenen. ,,Ik hoop dat er een mooie plek voor te vinden is waar iedereen hem kan zien.”