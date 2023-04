Vermiste Eline (18) uit Elst terecht

Met video Ex-vriend van omgebrach­te vrouw aangehou­den in woning Rhenen: politie nog volop bezig met onderzoek

In een woning in Rhenen is vandaag een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een vrouw. Een 45-jarige vrouw uit Apeldoorn werd afgelopen donderdag dood gevonden in de buurt van haar woonplaats.