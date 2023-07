Vlaamse trapt bijzondere serie zomerconcerten in Cunerakerk af; ‘Omdat het erfgoed moet klinken’

Dankzij Olrik krijgen ook kinderen die het niet kunnen betalen zwemles: ‘Álle kinderen moeten het leren’

Er gebeurt veel in Wageningen, maar niet iedereen kan altijd meedoen. Dat kan beter, vinden Wati van de Beek en Kobi van Brakel. Al in 2005 richtten ze de stichting Olrik op. ,,Wij helpen mensen die het niet kunnen betalen met allerlei zaken”, zegt Van de Beek. ,,Van zwemlessen tot nieuwe (opgeknapte) fietsen of een reisje naar de Efteling.” Hun grootste kracht? ,,We zijn heel creatief en hebben veel contacten”, vult Van Brakel aan.