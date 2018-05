Het meisje verdronk 21 september 2015 tijdens het schoolzwemmen in zwembad 't Gastland in Rhenen. De rechtbank in Utrecht veroordeelde vorige zomer drie badmeesters tot werkstraffen van 60 uur. Het drietal ging in hoger beroep tegen dat vonnis.

Die zaak loopt nu bij het gerechtshof in Arnhem. Salam, die op het moment van het ongeluk pas net in Nederland woonde en de Nederlandse taal niet machtig was, zou op eigen houtje en zonder bandjes het diepe bad in zijn gegaan. Volgens de rechtbank van Utrecht hadden de badmeesters beter moeten opletten op het Salam, die ook nog eens nauwelijks kon zwemmen.

Twee leerkrachten die op dat moment ook aanwezig waren in het zwembad, werden door de rechtbank vrijgesproken. Het tragisch ongeval was niet aan hun te wijten, zo luidde het oordeel.

Stiekem terug het water in

Volgens de advocaten van de drie badmeesters is het echter niet uitgesloten dat Salam na de zwemles stiekem terug het water in ging. In dat geval zouden niet langer de badmeesters maar de leraren verantwoordelijk zijn: immers houdt het toezicht van een badmeester op zodra de kinderen het water verlaten. Een reconstructie - met rechters op locatie - zou duidelijkheid kunnen verschaffen over het verloop van die bewuste middag, aldus de verdediging.