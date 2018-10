Vrachtwagen belandt op kant in Rhenen: lange file

Wie zijn huis verkoopt in Renswoude is spekkoper

18 oktober RENSWOUDE - Huizenprijzen rijzen af en toe de pan uit. In sommige steden of wijken in onze regio worden zelfs huizen verkocht boven de vraagprijs. Tóch ligt de gemiddelde verkoopprijs in de regio niet boven de prijs die gevraagd wordt voor de woningen, blijkt uit cijfers van het CBS.