Vrouw steelt ‘op Marktplaats gekochte’ quad van kinderen in Rhenen

update Rhenense wethouder Peter de Rooij (57) plotseling overleden

RHENEN - Peter de Rooij is zaterdagochtend plotseling overleden. Hij was sinds mei 2018 namens de SGP wethouder in de gemeente Rhenen, met in zijn portefeuille onder meer ruimtelijke ordening. Voor die tijd was hij acht jaar gemeenteraadslid voor zijn partij.

9 april