Vuelta brengt vertier, maar ook enige overlast

Bewoners Elisabeth­plant­soen balen van blokkeren­de vrachtwa­gens, SGP stelt vragen

RHENEN - Bewoners van het Koningin Elisabethplantsoen in Rhenen klagen over de bereikbaarheid van hun buurt in het centrum. Vooral ladende en lossende vrachtwagens zijn hen een doorn in het oog omdat die de straten blokkeren.

7:58