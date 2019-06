Wandelaar moet op Laarsenberg Rhenen voorlopig leven met de eikenprocessierups

Van wie is die boom?

Het melden van eikenprocessierupsen is niet altijd eenvoudig, merkte ook Rhenense Jeanie van der Heiden. Degene van wie de eik is, is ervoor verantwoordelijk. Maar van wie is de boom?



In dit geval betrof het Utrechts Landschap, dacht Van der Heiden. Die verwees haar echter naar de gemeente Rhenen. De gemeente liet Van der Heiden weten dat ze er naar zouden kijken. ,,Maar vervolgens gebeurt er niets’’, zegt de Rhenense.



De gemeente stuurde de melding een dag na binnenkomst toch weer terug naar het Utrechts Landschap, zegt een woordvoerder bij navraag. Waarom verwees het Utrechts Landschap dan eerst naar de gemeente? Misschien was het een foutje of komt het omdat de bomen op het randje staan van het bos, tegen gemeentelijk terrein aan, zegt woordvoerder Bregje van Dijk.



Melden bij de gemeente is het handigst, zeggen ze in Rhenen. De gemeente stuurt de melding door naar de instantie die verantwoordelijk is voor de boom. Dat kan het waterschap zijn, Staatsbosbeheer, de provincie of een stichting als Utrechts Landschap.