Wat gebeurde er op de Rijnweek in Rhenen? Politie zoekt getuigen na ‘diverse vechtpartijen’

update Lange rijen bij Rijnweek, politie grijpt in bij vechtpar­tij in VIP-tent

13 juli RHENEN - De Rijnweek in Rhenen lijkt niet in alles berekend op de flinke drukte bij de optredens. Tijdens de laatste paar avonden was het zeer druk op de Veerwei. Dat betekende ook dat bier krijgen lastig bleek. Later op de avond werden vier mannen aangehouden na een vechtpartij.