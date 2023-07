Wéér krijgt Nico Drost van de ChristenUnie niet de kans een jaar in Den Haag vol te maken: ‘Ik wil verder, want was net begonnen’

Het wordt weer lastiger om een huis te vinden op de Veluwe, koper moet vaker overbieden

De woningmarkt in Apeldoorn en op de Noord- en West-Veluwe is nog lang niet in evenwicht. Dat constateert makelaarskoepel NVM in een analyse van de kwartaalcijfers. Er valt minder te kiezen voor wie op zoek is naar een huis. En in veel gevallen is het bieden van de vraagprijs niet meer genoeg om het begeerde stulpje te mogen kopen.