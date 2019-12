Zakelijke ruzie vermoedelijk reden voor schietpartij in Rhenen

Gault&Millau: Chef-kok Zoë Lensen uit Rhenen is verrassing van het jaar

2 december AMSTERDAM/RHENEN - Zoë Lensen, chef-kok en eigenaar van restaurant Sal do Mar in Rhenen, is door restaurantgids Gault&Millau uitgeroepen tot Verrassing van het Jaar. Het beste Groentegerecht van het Jaar is gemaakt door Emile van der Staak van De Nieuwe Winkel in Nijmegen.