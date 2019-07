Zeeleeuwtje geboren in Ouwehands Dierenpark

Huizenaan­bod in de Vallei historisch laag

7:02 EDE - Het aanbod van koophuizen in de regio Foodvalley was niet eerder zo laag. Begin dit jaar stonden in alle acht gemeenten - waaronder Ede en Veenendaal - samen slechts 1200 woningen te koop. De gemiddelde vraagprijs was met 440.000 euro historisch hoog.