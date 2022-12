Zideris is een baken van licht, maar vooral voor de eigen bewoners

Vogelop­vang dreigt met stoppen in de Vallei

Vogelopvangcentrum Midden Nederland heeft vorig jaar ongeveer duizend gewonde of zieke vogels opgevangen die afkomstig zijn uit Ede, Veenendaal, Wageningen en Rhenen. Dit jaar gaat het met zo’n negenhonderd exemplaren ook hard die kant op. Maar het einde is in zicht. De opvang zegt per 1 december te stoppen met haar werk als de gemeenten niet snel met geld over de brug komen.

28 oktober