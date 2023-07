Zware regenbuien, maar soms ook zon in Rhenen vandaag

Stichting HilverZorg breidt uit naar Driebergen en Zeist met expertise in ouderen­zorg

Stichting HilverZorg breidt haar zorgverlening uit naar Driebergen en Zeist. Dit is een VVT-zorgaanbieder in Hilversum en neemt nu het stokje over in de locaties van Residentie Zonneburg. Deze locaties bieden de bewoners verpleegzorg thuis.