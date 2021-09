150 auto's aan de kant gezet rondom fruitbedrijf De Groot, drie steekwapens gevonden

In de omgeving van de bedreigde Hedelse fruithandel De Groot zijn verschillende woningen van werknemers beschoten, waarna de regio tot veiligheidsrisicogebied is verklaard. Die status werd dinsdag verlengd tot 1 december. Dat stelt de politie in staat om grootschalige controles te houden en in de omgeving preventief te fouilleren.