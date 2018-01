20.000 euro voor gouden tip autobranden Culemborg

Ygersi is thuis, maar het project loopt door

22 januari CULEMBORG - Ygersi is weer thuis. De 12-jarige jongen is zondag met zijn moeder teruggekeerd naar Albanië. Hij is 23 oktober vorig jaar in Arnhem met succes geopereerd aan een vergroeide heup en is voldoende hersteld om de revalidatie zijn vaderland op te pakken.