200 kilo lichter, nieuw haar, nieuwe tanden: volkszanger Paultje Poets komt terug

Auto met vier inzitten­den crasht in sloot Kerkwijk: bijrijder naar ziekenhuis

7:22 KERKWIJK - Bij een verkeersongeluk in Kerkwijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag een gewonde gevallen. De auto waarin hij zat raakte op de Walderweg door nog onbekende oorzaak van de weg en reed ter hoogte van een bruggetje de sloot in.