300 mensen lopen indrukwekkende stille tocht voor omgebrachte Nathalie

Geldermalsen handhaaft na zondagsopening

6 januari GELDERMALSEN - De discussie over de koopzondag is in Geldermalsen nog niet voorbij. Only For Men kreeg donderdag een proces verbaal nadat de zaak op zondag 24 december besloten open was. Algemeen directeur Piet Feenstra laat het er niet bij zitten en kijkt voor de toekomst zelfs al over de gemeentegrenzen heen.